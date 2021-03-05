«У водителя перелом обеих ног»: в ГИБДД рассказали подробности массового ДТП на Октябрьском мосту

В Госавтоинспекции рассказали подробности массового ДТП на Октябрьском мосту. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Госавтоинспекции рассказали подробности массового ДТП, произошедшего на Октябрьском мосту в Новосибирске вечером 5 марта. В аварии пострадали три человека.

— Сегодня, около восьми часов вечера, 24-летний водитель автомобиля «Тойота Авенсис» ехал со стороны улицы площадь Лыщинского по Октябрьскому мосту в сторону улицы Восход. В пути следования он столкнулся с автомобилем «Ниссан Куб» за рулем которого был 47-летний водитель. «Ниссан» ехал со стороны улицы Восход в сторону улицы площади Лыщинского во встречном направлении. В попутном направлении с «Ниссаном» ехал автомобиль «Тойота Ленд Крузер», с которым случилось боковое столкновение. А «Тойота Авенсис», в свою очередь, задел автомобиль «Хендай Солярис» за рулем которого был 25-летний водитель, — пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

В аварии пострадали три человека. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В аварии пострадали три человека. Водителя «Ниссана» зажало в салоне — его с переломом обеих ног доставили в больницу. В «Тойоте» пострадал водитель и 22-летний пассажир, их также госпитализировали. В остальных автомобилях, к счастью, пострадавших не было, их оформили с материальным ущербом.

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