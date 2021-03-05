Метель в Новосибирске 5 марта 2021 года: ветер срывает дорожные знаки, на трассе ничего не видно

Метель в Новосибирске 5 марта 2021 года разгулялась под вечер. Фото: Кадр из видео

Рассказываем, к чему привела метель в Новосибирске 5 марта 2021 года. В Заельцовском районе сильный ветер сорвал дорожный знак, который теперь раскачивается над проезжей частью, а на трассах в области очень плохая видимость из-за снегопада.

— На загородных трассах в Новосибирской области из-за метели — минимальная видимость, водители останавливаются на обочинах, чтобы переждать непогоду, — сообщает паблик Вконтакте. — В самом Новосибирске снегопад сопровождается сильным ветром. Так, на улице Дуси Ковальчук сорвало дорожный знак, который раскачивается на проводе над проезжей частью.

Напомним, сильный ветер и снегопад синоптики обещают и на ближайшие выходные. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра с 6 по 8 марта температура воздуха днем будет колебаться около нуля, возможен снегопад. Ветер будет дуть со средней скоростью 10-15 метров в секунду, местами возможны порывы до 17-20 метров в в секунду.

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