Огромная пробка из-за ДТП сковала Северо-Чемской жилмассив

Участники аварии уже долгое время не могу освободить проезжую часть. Фото: "АСТ-54"
На Северо-Чемском жилмассиве в Кировском районе Новосибирска небольшое ДТП привело к настоящему транспортному коллапсу. По словам очевидцев, участники аварии уже долгое время не могу освободить проезжую часть.
— По словам сибиряков, участники ДТП уже продолжительное время не могут разрешить свои разногласия и убрать автомобили с проезжей части, в результате чего образовалась бордовая пробка во всех направлениях, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
Согласно данным портала «2ГИС», серьезные пробки сковали такие улицы как Тюменская, Аникина и Оловозаводская.
Инцидент не оставил равнодушными сибиряков. В комментариях под постом многие из них написали, что подобные случаи, зачастую, и приводят к заторам на дорогах:
— Вот из-за таких вот водителей у нас пробки и собираются.
— Виновника аварии надо сразу прав лишить.
— Оба водителя хороши. Создали проблему для всех, — пишут люди.
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