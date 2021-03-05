Огромная пробка из-за ДТП сковала Северо-Чемской жилмассив

Участники аварии уже долгое время не могу освободить проезжую часть. Фото: "АСТ-54"

На Северо-Чемском жилмассиве в Кировском районе Новосибирска небольшое ДТП привело к настоящему транспортному коллапсу. По словам очевидцев, участники аварии уже долгое время не могу освободить проезжую часть.

— По словам сибиряков, участники ДТП уже продолжительное время не могут разрешить свои разногласия и убрать автомобили с проезжей части, в результате чего образовалась бордовая пробка во всех направлениях, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Согласно данным портала «2ГИС», серьезные пробки сковали такие улицы как Тюменская, Аникина и Оловозаводская.

Инцидент не оставил равнодушными сибиряков. В комментариях под постом многие из них написали, что подобные случаи, зачастую, и приводят к заторам на дорогах:

— Вот из-за таких вот водителей у нас пробки и собираются.

— Виновника аварии надо сразу прав лишить.

— Оба водителя хороши. Создали проблему для всех, — пишут люди.

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