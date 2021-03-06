Погода в Новосибирске на 6 марта 2021 года: что обещают синоптики

Все выходные будет дуть сильный ветер.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Погода в Новосибирке на 6 марта 2021 года не порадует сибиряков: такой прогноз дали синоптики «Западно-Сибирского УГМС».
— Ночью 6 марта ожидается сильный снег и метель. Столбики термометров опустятся до минус 7 градусов. На дорогах возможен гололед и снежные заносы. Днем температура воздуха поднимется до минус 1 - минус 3 градусов. Ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду, — обещают метеорологи.
По данным сайта «Яндекс. Погода» день будет теплым и снежным. Столбик термометра покажет минус 2 градуса, а ночью похолодает всего до минус 5. градусов. Атмосферное давление составит 745-749 миллиметров ртутного столба.
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