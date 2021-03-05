В Новосибирске на Октябрьском мосту произошла массовая авария: есть пострадавшие

В Новосибирске на Октябрьском мосту произошла массовая авария. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске на Октябрьском мосту произошла массовая авария. По словам очевидцев ДТП, там столкнулись не менее 4 автомобилей.

— В центре переправы через реку Обь столкнулись не менее 4 автомобилей, среди которых пассажирская ГАЗель, Nissan Cube, ВАЗ-2114 и еще один автомобиль, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — По словам очевидцев, в ДТП пострадали люди.

Последствия ДТП засняли на видео очевидцы случившегося. На кадрах ролика видно, что несколько разбитых автомобилей заняли практически всю дорогу. Согласно данным портала Яндекс. Карты, движение по Октябрьскому мосту затруднено. В сторону правого берега загруженность дорог составляет примерно 5 баллов, в сторону левого берега — примерно 9 баллов.

В Госавтоинспекции по Новосибирску пояснили, что сейчас информация по факту ДТП уточняется, на месте работает экипаж ДПС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.