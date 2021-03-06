«Больше всего любит яйца»: росомаха Ольга из Новосибирского зоопарка нашла жениха в Америке

Росомаха из Сибири стала любимицей американцев. Фото: соцсети
Росомаха Ольга из Новосибирского зоопарка нашла себе пару на Аляске: местный зверинец рассказал историю животного на YouTube канале.
— Ольга родилась в 2014 году в Новосибирском зоопарке, а в 2015 году прибыла к нам из России. Она обожает тренировки с хранителями зоопарка и любит лакомиться вареными яйцами, — написали сотрудники The Alaska Zoo.
В зоопарке Ольга создала пару с самцом Джумбо, но у каждого есть свой вольер. Работники зоопарка пишут, что в паре Ольга старается быть защитницей. Когда в вольер подселили снеговика, то самец Джумбо испугался, а Ольга разрушила его.
— Она думает: «Зачем вы спрятали морковку так высоко?», — шутит в комментариях Синди Дэвис.
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