В Новосибирске взорвался автомобиль: пострадал водитель

Госпитализация мужчине не потребовалась.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Новосибирске взорвался автомобиль. В этот момент в машине находился 58-летний мужчина. ЧП произошло в Ленинском районе.
— В машине взорвалось газовое оборудование. В этот момент мужчина находился рядом с автомобилем. На место тут же выехали врачи скорой помощи, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
По словам источника, медики диагностировали у сибиряка ожог лица первой степени. Они оказали ему помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
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