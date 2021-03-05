В Новосибирске взорвался автомобиль: пострадал водитель

Госпитализация мужчине не потребовалась. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирске взорвался автомобиль. В этот момент в машине находился 58-летний мужчина. ЧП произошло в Ленинском районе.

— В машине взорвалось газовое оборудование. В этот момент мужчина находился рядом с автомобилем. На место тут же выехали врачи скорой помощи, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

По словам источника, медики диагностировали у сибиряка ожог лица первой степени. Они оказали ему помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

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