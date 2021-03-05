В Новосибирске открылась фотовыставка «Единой России» о женщинах-врачах

Заслуженный врач РФ Олег Иванинский. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

По инициативе «Единой России» и при поддержке волонтеров-молодогвардейцев накануне Международного женского дня в крупном торговом центре Новосибирска открылась фотовыставка, посвященная женщинам-врачам.

В экспозиции 42 фотографии - это 42 невыдуманные истории врачей из красной зоны и волонтеров, которые спасали людей в больницах Новосибирска и области.

Открыл фотовыставку заслуженный врач РФ, депутат-единоросс Олег Иванинский. В период пика пандемии он был волонтером в ковидном госпитале - Городской клинической больнице № 11 - и на личном опыте знает, как врачи боролись за жизни земляков.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

- Ковид добавил серьезных проблем и здоровью людей, и экономике. Но именно в пандемию поднялась огромная волна волонтерства и проявились лучшие качества людей. На призыв «Единой России» откликнулись многие - от студентов до представителей бизнеса. И все вместе мы поддержали врачей в самый непростой период, когда они работали и днем и ночью. Поверьте, что горячие обеды, средства индивидуальной защиты, медицинские приборы - эта помощь действительно была вовремя. Эпидемия идет на спад, но волонтерское движение должно продолжать действовать. Всегда найдутся те, кому нужна помощь здесь и сейчас, - сказал Олег Иванинский, депутат Законодательного собрания Новосибирской области.

В рамках фотовыставки волонтеры раздали посетителям торгового центра буклеты о вакцинации, защитные маски и поздравительные открытки с 8 Марта.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

- В моей семье тоже есть история про пандемию - тетя работает в больнице, помогает людям. Знаю, что ей было тяжело - сутками не выходила из красной зоны из-за бесконечного потока больных. Поэтому подобная фотовыставка очень значима. Важно говорить о тех героях, которые стоят на страже нашего здоровья, спасают жизни, - считает посетительница выставки новосибирская студентка Анастасия.

Фотовыставка «Единой России» о женщина-врачах будет открыта в Новосибирске, в ТЦ «Сан Сити», с 5 по 7 марта.