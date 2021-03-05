Пробки в Новосибирске на вечер 5 марта 2021 года: затор на Димитровском мосту

Многие автомобилисты не могут объехать пробки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки в Новосибирске на вечер 5 марта 2021 года достигают 8 баллов. Судя по информации, которую дает «2ГИС» на дорогах много аварий. Возможно это происходит из-за гололеда, который обещали сегодня синоптики.

— Невозможно проехать по Димитровскому мосту в сторону площади Энергетиков. На улице Станционной так же много машин. Небольшие заторы на улице Троллейная и Сибиряков-Гвардейцев. Улица Хилоксакая стоит в обоих направлениях, — сообщает сервис «2ГИС».

На правом берегу ситуация не лучше. По улице Ипподромская невозможно проехать в сторону площади Инженера Будагова. Автомобилистам трудно проехать по улице Восход, там огромное скопление машин. Улица Добролюбова и Зыряновская стоят в обе стороны.

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