Ремонт дорог в Новосибирске в 2021 году: в мэрии назвали сроки работ и список улиц

В Новосибирске в 2021 году отремонтируют десятки дорог. Архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В апреле начнется ремонт дорог в Новосибирске в 2021 году. К работе приступят, как только установится хорошая погода. Завершить реконструкцию дорог планируется к концу сентября 2021 года. Средства на обновление выделили из бюджетов всех уровней. Об этом рассказали в мэрии Новосибирска.

По данным властей, в 2021 году дорожное покрытие заменят на выездах с Гусинобродского шоссе, Кедровой и 2-й Станционной. Планируется ремонт участка на Ипподромской магистрали. Кроме того, власти ищут подрядчика на реконструкцию улицы Петухова от площади Кирова до Хилокского кольца. Комплексно обновить планируется улицы Ватутина, Станиславского, Титова, а также Дачное шоссе и Вокзальную магистраль.

Реконструкция ожидает и улицу Сибиряков-Гвардейцев. Здесь обновят участок от площади Сибиряков-Гвардейцев до площади Кирова. По данным мэрии, полностью отремонтируют улицу Волочаевскую от проспекта Дзержинского до Гусинобродского шоссе и улицу Хилокскую от Толмачевского шоссе. Средства на ремонт этих улиц выделят из бюджетов всех уровней.

В мэрии добавили, что на полноценный ремонт всех улиц не хватает средств. В связи с чем, на реконструкцию некоторых деньги выделят из городского бюджета. Это позволит обновить только проезжую часть.Такие работы пройдут на улицах Сибирская, Сибиряков-Гвардейцев, Вертковская, Воинская, Днепровская, Днепрогэсовская, Декабристов, Алтайская, участок улицы Блюхера, 1-я Шоссейная, Большая и Широкая, Пирогова от Университетского проспекта до проспекта Строителей.

В мэрии уточнили, что в Советском районе Новосибирска отремонтируют улицу Пирогова от Университетского проспекта до проспекта Строителей.

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