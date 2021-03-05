Новосибирцев, подравшихся с полицейскими в самолете, отправили под домашний арест

Новосибирцам, устроившим драку в самолете, избрали меру пресечения. Фото: стоп-кадр Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу, 5 марта, Новосибирский областной суд отменил решение Обского городского суда и избрал в отношении двух мужчин, подравшихся в самолете с полицейскими, меру пресечения. Новосибирцы на время следствия будут находиться под домашним арестом.

Напомним, инцидент произошел 23 февраля в самолете «Новосибирск-Москва». Воздушное судно готовилось к вылету. Двое новосибирцев начали вести себя вызывающе. Командир экипажа принял решение высадить буйных пассажиров. На борт вызвали полицейских. Мужчины отказались добровольно покидать салон самолета и кинулись в драку.

На них завели сразу несколько уголовных дел: по статье «Оскорбление представителя власти» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

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