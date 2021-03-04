Многодетные новосибирские мамы награждены знаком отличия «За материнскую доблесть»

Накануне 8 марта одиннадцать многодетных матерей, воспитавших пять и более детей, получили знак отличия «За материнскую доблесть». Награды 4 марта вручили заместитель Губернатора Сергей Нелюбов и Председатель Законодательного Собрания региона Андрей Шимкив.

Поздравляя женщин от имени Губернатора Андрея Травникова, Сергей Нелюбов подчеркнул, что материнство – это благородный, самоотверженный труд.

- Мамы сопровождают нас с рождения, любят, заботятся о нас, и это – великое предназначение. По традиции, в преддверии 8 Марта мы чествуем многодетных матерей – женщин, которые выбрали для себя благородный, но очень непростой и ответственный путь, требующий терпения, сил и самоотдачи.

Более 32 тысяч новосибирских семей воспитывают пять и более детей. Власти региона к поддержке многодетных семей подходят комплексно. Им выплачивают материальную помощь при поступлении ребёнка в первый класс, при поступлении в вуз. Малообеспеченные семьи получают ежегодные выплаты на сборы детей в школу. Семьи с пятью и более детьми могут получить единовременную денежную выплату на ремонт, строительство и приобретение жилья.

Среди награжденных в этому году сибирячек – 9 женщин с 5 детьми, 2 женщины – с 6 детьми. Возраст самой молодой мамы – 36 лет. Всем им вручили удостоверение: к нему выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей без учёта налогов. Также им положена компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.