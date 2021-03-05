В Новосибирске от коронавируса умер 23-летний парень

От коронавируса умерли 8 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 5 марта, стало известно о том, что коронавирус унес жизни восьми пациентов инфекционного госпиталя. Среди умерших - молодой парень. Это сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Скончались мужчины в возрасте 23 лет, 77 лет, 83 лет и женщины в возрасте 53 лет, 58 лет, 60 лет, 75 лет, 82 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 475 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

В тяжелом состоянии в реанимацию госпитализировали 100 человек, не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ 16 пациентов.

За последние сутки инфекцию обнаружили у 106 человек, выздоровели 115 пациентов.

С начала вспышки коронавирусом заболели 36288 человек, в том числе 2046 детей, выздоровели 33329 пациентов.

Напомним, до конца марта в регионе действует режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. В это время необходимо носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Также под запретом все массовые мероприятия.

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