Пункты проката технических средств реабилитации откроют во всех районах Новосибирской области

На приобретение средств реабилитации потратили около 20 миллионов рублей. Фото: правительство Новосибирской области.

Создание пунктов проката технических средств реабилитации – одно из приоритетных направлений по формированию системы долговременного ухода за пожилыми и маломобильными людьми регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Эту задачу решает Правительство Новосибирской области. В прошлом году около 1000 жителей региона воспользовались услугами пунктов проката.

Как отметила заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Лада Шалыгина, в регионе более 1500 человек пользуются услугами сиделок на дому и реабилитационным оборудованием. По итогам 2020 года около 1000 жителей Новосибирской области воспользовались услугами пунктов проката. С начала текущего года уже 350 человек обратились за техническими средствами реабилитациями. К концу года в регионе будут работать 43 пункта проката – в каждом муниципальном районе.

Пункты проката функционируют на базе комплексных центров социального обслуживания населения, которые есть в каждом районе области и города Новосибирска. Крупные пункты с широким ассортиментом технических средств реабилитации работают также на площадках ГАУ НСО «Комплексный центр социальной адаптации инвалидов» и ГАУСО НСО «Новосибирский областной геронтологический центр». Различные модели функциональных тростей, костылей, ходунков, кресел-колясок, вертикализаторов, каталок, опор для ходьбы и специальные тренажеры для людей с инвалидностью – это далеко не полный перечень реабилитационных средств пунктов проката, которые облегчают передвижение и адаптацию к условиям внешней среды для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья.

Оформить бесплатно в прокат ТСР можно на период до года. В случае необходимости договор может быть продлен. Дополнительно сотрудники пунктов проката могут осуществлять доставку выбранного оборудования непосредственно по адресу получателя услуг. Адреса и контакты пунктов проката размещены на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области.