Появилось видео допроса сибиряка, пнувшего пенсионерку из Бердска

Мужчина объяснил следователям, почему ударил пенсионерку. Фото: СКР по НСО

В пятницу, 5 марта, в СК по Новосибирской области допросили мужчину, пнувшего пенсионерку в Бердске. Он объяснил следователям причину своего поступка.

— Я был пьяный сильно. Очень сильно раскаиваюсь. Уронил женщину и помог ей встать, — рассказал мужчина.

Напомним, 3 марта 2021 года в микрорайоне «Северный» мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил во дворе жилого дома 81-летнюю пожилую женщину и без причины ударил ее ногой.

Избиение пенсионерки сняла камера видеонаблюдения. Запись попала в соцсети. Известно, что ранее женщина диабетик, дважды перенесла инсульт. Сейчас она боится выходить на улицу. Мужчиной, напавший на нее мужчина, живет по соседству. Со слов жителей, летом прошлого года он освободился из тюрьмы.

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