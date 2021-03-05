Сожитель сибирячки, отсидевший за убийство, угнал машину ее дочери

В Новосибирске пьяный мужчина угнал автомобиль дочери своей сожительницы. Фото: Архив "КП" Фото: Андрей КАРА

Жительница Куйбышева заявила в полицию о пропаже своей машины. 23-летняя девушка сообщила, что неизвестный угнал ее автомобиль Toyota Carina. Инцидент произошел на улице Озерной 4 марта.

Полицейским удалось установить и задержать подозреваемого. Угонщиком оказался сожитель матери потерпевшей. Пока девушка спала, пьяный 44-летний мужчина взял ключи от ее автомобиля и поехал в магазин.

— В пути следования подозреваемый съехал в кювет, повредив автомобиль, после чего вернул транспортное средство на место, — рассказали в областном ГУ МВД.

Как уточнили в полиции, задержанный признался в содеянном. Известно, что ранее он был судим за убийство и незаконный оборот наркотиков.

Сейчас в отношении мужчины возбудили новое уголовное дело по статье «Угон». Максимальное наказание по ней — до 5 лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.