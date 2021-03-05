Новосибирец дважды за сутки пытался покончить с собой, но выжил

Медики дважды за сутки спасли мужчину, который пытался свести счеты с жизнью. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Советском районе Новосибирска мужчина дважды за сутки пытался покончить с собой. Однако, обе попытки оказались неудачными. Сначала новосибирца нашли в сугробе под окнами дома №38, расположенного на бульваре Молодежи. Медики «скорой», приехавшие госпитализировать мужчину, не обнаружили на его теле видимых травм. Его отвезли в больницу, откуда он вскоре ушел домой.

Но на этом история не закончилась.

— В тот же день около 22 часов, в «скорую помощь» поступил новый вызов к тому же жителю Советского района. Мужчина снова пытался наложить на себя руки. Медикам удалось спасти ему жизнь. Сейчас он находится он в спецучреждение, — сообщает издание «Навигатор».

Со слов источника издания, причиной попыток убить себя стали семейные проблемы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.