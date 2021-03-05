На мужчину, избившего 83-летнюю пенсионерку в Бердске, завели уголовное дело

Мужчину, напавшего на пенсионерку, будут судить за хулиганство. Фото: СК по НСО

В пятницу, 5 марта, стало известно о том, что на 42-летнего мужчину, избившего в Бердске 83-летнюю пенсионерку, завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Об этом сообщили в СК по Новосибирской области.

— 3 марта 2021 года в микрорайоне «Северный» подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретив во дворе жилого дома 81-летнюю пожилую женщину, без причины ударил ее ногой. После этого он повалил ее на землю и еще раз ударил. В настоящий момент подозреваемый задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения, — прокомментировала старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Избиение пенсионерки сняла камера видеонаблюдения. Запись попала в соцсети. Известно, что ранее женщина диабетик, дважды перенесла инсульт. Сейчас она боится выходить на улицу. Мужчиной, напавший на нее мужчина, живет по соседству. Со слов жителей, летом прошлого года он освободился из тюрьмы.

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