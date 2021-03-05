Полицейский отсудил 30 тысяч рублей у сибирячки, укусившей его за ногу

Сибирячку обязали выплатить полицейскому компенсацию морального вреда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейский отсудил у сибирячки 30 тысяч рублей. Женщина осенью прошлого года напала на сотрудника, когда он пытался отвезти ее в отдел для прохождения медосвидетельствования. Она ударила полицейского по щеке, а потом укусила за ногу.

Куйбышевский районный суд признал женщину виновной и приговорил к 6 месяцам лишения свободы условно. После этого полицейский подал иск на женщину, чтобы взыскать с нее компенсацию морального вреда.

— Изначально сотрудник требовал заплатить ему сто тысяч рублей. В пользу полицейского взыскана компенсацию морального вреда в размере 30000 рублей. В удовлетворении остальной части, — говорится в сообщении.

Решение в законную силу не вступило.

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