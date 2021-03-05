Массовое ДТП с автобусом произошло на Бердском шоссе: есть пострадавший

Массовое ДТП на Бердском шоссе в Новосибирске. Фото: Михаил Докунин.
Массовое ДТП произошло 5 марта на Бердском шоссе в Новосибирске. Утром здесь столкнулись 5 автомобилей. Обстоятельства аварии прокомментировали в областной ГИБДД.
- Врезались три легковушки, грузовик и автобус. В аварии пострадал водитель Mercedes, — рассказали в ведомстве.
Известно, что мужчину госпитализировали. Врачи диагностировали у него перелом берцовой кости.
Сейчас на месте ДТП работает экипаж ГИБДД. Полицейские устанавливают подробности случившегося.
Движение на том участке дороги затруднено.
Ранее синоптики предупреждали об ухудшении погоды. Новосибирск накрыла метель и снегопад. Сотрудники ГИБДД обратились к новосибирцам и попросили их по возможности остаться дома.
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