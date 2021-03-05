Полицейские задержали мужчину, избившего 83-летнюю женщину в Бердске

Задержан мужчина, избивший пенсионерку в Бердске. Фото: Алена ЛЮБИМОВА

Полицейские задержали жителя Бердска, который избил 83-летнюю женщину. Об этом КП-Новосибирск сообщили в ГУ МВД Новосибирской области.

— Подозреваемый задержан и опрошен. Материалы по делу переданы в Следственный комитет, — уточнили в ведомстве.

Напомним, вопиющий случай произошел на днях в Бердске. Подозреваемый встретил 83-летнюю пенсионерку на улице. Он толкнул женщину на землю, а затем несколько раз пнул ее. Сообщалось, что на бабушку напал житель соседнего дома, который ведет аморальный образ жизни. Пожилая сибирячка пережила огромный стресс из-за случившегося. Родственники пострадавшей намерены добиваться справедливого наказания для дебошира.

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