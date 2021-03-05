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Умные вещи

Новосибирский «Ростелеком» начал новый сезон уроков по кибербезопасности

В детско-юношеском центре «Планетарий» в Новосибирске 3 марта состоялся первый в этом году очный урок по кибербезопасности для учеников студии «Космического дизайна»
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Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Это занятие открыло новый сезон обучающих курсов для школьников от «Ростелекома», на которых ребята знакомятся с правилами поведения в интернете и узнают базовые принципы сетевого этикета.

Волонтеры компании в этот раз подкрепили теорию практическим заданием. Ученики студии изготовили и нарисовали собственные книжки в технике pop-up: она позволяет создавать объемные конструкции, которые складываются в плоские фигуры.

- Сегодняшний урок стал особенным: мы наконец-то вернулись к очным занятиям, приостановленным во время пандемии. Очень рады снова вживую общаться с ребятами и отвечать на их вопросы. В этот раз нам даже удалось устроить мастер-класс по созданию книги. Думаю, что это интересная практика и прекрасный способ закрепить знания, - поделилась впечатлениями волонтер Новосибирского филиала «Ростелекома» Юлия Лобанова.

Ребята в конце занятия получили сувениры - карточки с правилами безопасности в сети, раскраски «Киберсветофор» и светящиеся браслеты. Сейчас дети готовят работы на творческий конкурс «Твори, выдумывай, пробуй!», посвященный 60-летию первого полета человека в космос. Победители получат сертификаты на бесплатное использование образовательного сервиса «Ростелеком. Лицей» на 6 месяцев.

«Лицей» позволяет онлайн учиться по программе, соответствующей федеральным государственным образовательным стандартам. На платформе представлены видеоуроки по предметам школьной программы, благодаря чему ученики могут повторить пропущенные занятия, разобраться со сложным домашним заданием, а также подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ.

В дополнение к школьной программе в «Лицее» есть полезный раздел «Развивающие курсы». В нем школьники узнают о современных цифровых технологиях, учатся формировать здоровые привычки, развивают логику, память и креативность.

В рамках акции «1+1» с 6 по 8 марта второй месяц обучения идет в подарок при оформлении подписки на месяц. В подписку входит весь образовательный и развивающий контент с 1 по 11 класс, а также специальный курс профориентации для старшеклассников. После окончания акции можно будет продлить подписку на контент «Лицея» за 199 рублей в месяц. Подробнее об акции на сайте www.rt.ru/lc.

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