В Новосибирске суд разрешил заключенным не держать руки за спиной

Заключенным разрешили не убирать руки за спину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Калининский районный суд удовлетворил иск новосибирской прокуратуры, касающийся отмены требования колонии к заключенным отводить руки за спину при перемещении по исправительному учреждению. Правило действовало многие годы.

Прокуратура посчитала это нарушением прав осужденных. Однако, в исправительной колонии №8 уверены, что разрешить осужденным не убирать руки за спину, большая ошибка. Там объяснили, что эта мера вынужденная и необходима ради безопасности.

— Это нужно для того, чтобы заключенные, передвигаясь по колонии, не могли друг другу передать запрещенные предметы, — пояснили в ИК №8.

В исправительном учреждении уверены, что никак не ущемляет права заключенных. Ведомство попыталось оспорить решение прокуратуры в суде, но он занял сторону прокуратуры.

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