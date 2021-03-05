В Новосибирске суд разрешил заключенным не держать руки за спиной

Заключенным разрешили не убирать руки за спину.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Калининский районный суд удовлетворил иск новосибирской прокуратуры, касающийся отмены требования колонии к заключенным отводить руки за спину при перемещении по исправительному учреждению. Правило действовало многие годы.
Прокуратура посчитала это нарушением прав осужденных. Однако, в исправительной колонии №8 уверены, что разрешить осужденным не убирать руки за спину, большая ошибка. Там объяснили, что эта мера вынужденная и необходима ради безопасности.
— Это нужно для того, чтобы заключенные, передвигаясь по колонии, не могли друг другу передать запрещенные предметы, — пояснили в ИК №8.
В исправительном учреждении уверены, что никак не ущемляет права заключенных. Ведомство попыталось оспорить решение прокуратуры в суде, но он занял сторону прокуратуры.
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