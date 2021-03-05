Новосибирец упал с 9 этажа и выжил

Новосибирца госпитализировали в больницу.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирске из окна 9-го этажа выпал мужчина. Мужчина выжил, его доставили в больницу на обследование. Инцидент произошел вечером 4 марта в доме №35а на улице Героев Труда.
Как рассказал КП-Новосибирск главврач "Скорой медицинской помощи" Ирина Большакова, мужчину обнаружили под окнами многоэтажки. Видимых повреждений у него не было.
Пострадавшего доставили в больницу на обследование.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, как на стройке многоэтажного рабочий упал с 16 этажа в шахту лифта и чудом выжил. Он неделю пролежал в коме, а спустя месяц уже встал на ноги. Новосибирцу предстоит долгая реабилитация. Что именно произошло перед тем, как он упал, мужчина не помнит.
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