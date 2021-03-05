«Тут же дети в школу ходят»: новосибирцев возмутил пешеходный переход, заваленный снегом

В Новосибирске пешеходный переход не чистят от снега.

Жительница Новосибирска рассказала об опасном пешеходном переходе на улице Федосеева. Дело в том, что прежде чем перейти проезжую часть людям приходится пробираться по узкой тропинке сквозь полутораметровый сугроб. Куча снега ограничивает видимость: водители, проезжая мимо попросту могут не заметить вовремя человека на дороге. Сибирячка сняла переход на видео и поделилась им в соцсети.

— Рядом находятся две школы! — подписала женщина видеоролик, опубликованный в группе «АСТ-54».

По словам горожан, в таком состоянии переход находится всю зиму.

КП — Новосибирск отправила в мэрию города запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, а также рассказать, когда опасный переход почистят от снега.

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