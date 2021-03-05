Новосибирским спасателям пришлось по сугробу тащить к «скорой» мужчину, упавшего с крыши сарая

Врачи из-за сугробов не смогли пробраться к пациенту. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске 49-летний мужчина сорвался с крыши сарая на даче, расположенной на Гусинобродском тракте. Это произошло вечером 4 марта. Из-за сугробов медики не смогли подъехать к дому, чтобы оказать помощь сибиряку. Его эвакуировали спасатели МАСС.

- Мужчину тащили по снегу около 300 метров. После этого его передали врачам, - уточнили в МАСС.

Спасательная операция заняла полтора часа.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в селе Комаровка Новосибирского района парализовало дачника. Врачи «скорой» не смогли к нему пробраться из-за сугробов. На помощь пришли спасатели. Они на снегоходах добрались до пациента и всю ночь тащили его на санях до машины врачей. Оказалось, что вес мужчины около 120 килограммов.

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