В Новосибирске наградили многодетных матерей. Фото: правительство Новосибирской области.

В Новосибирске в преддверии 8 марта наградили многодетных матерей. 11 женщин, которые воспитывают 5 и более детей, получили почетный знак отличия «За материнскую доблесть». Одну из высших в области наград сибирячкам вручили замгубернатора Сергей Нелюбов и председатель заксобрания региона Андрей Шимкив 4 марта. Об этом рассказали в правительстве области.

В этом году знаки отличия получили 9 мам, которые воспитывают 5 детей, и 2 женщины с 6 детьми. Проживают сибирячки в 7 районах и городах Новосибирской области. Возраст самой молодой из них- 36 лет.

Замгубернатора, поздравляя женщин, отметил, что материнство — самоотверженный и благородный труд.

«Мамы сопровождают нас с рождения, любят, заботятся о нас, и это — великое предназначение. По традиции, в преддверии 8 Марта мы чествуем многодетных матерей — женщин, которые выбрали для себя благородный, но очень непростой и ответственный путь, требующий терпения, сил и самоотдачи», — подчеркнул Нелюбов.

В правительстве добавили, что мамы, которым вручили знак отличия, получат также единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, награжденным женщинам предоставят компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.

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