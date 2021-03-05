Пробки в Новосибирске на утро 5 марта 2021 года: на Волочаевской не проехать

С левого берега очень сложно уехать. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пробки в Новосибирске на утро 5 марта 2021 года огорчили автомобилистов. По данным сервиса «2ГИС», они достигли 8 баллов.

— Невозможно проехать по улице Волочаевская. Небольшой затор образовался на улице Курчатова, Кирова и Большевистской. Очень сложно выехать с Мочищенского шоссе, — жалуются сибиряки.

На левом берегу ситуация гораздо хуже. По традиции сложно заехать на кольцо площади Труда. Большой затор образовался на улице Сибиряков-Гвардейцев и Тещином языке.

Виной таким пробкам на дорогам может быть гололед. Синоптики предупреждали автолюбителей, что будет скользко.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.