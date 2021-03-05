Пробки в Новосибирске на утро 5 марта 2021 года: на Волочаевской не проехать

С левого берега очень сложно уехать.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Пробки в Новосибирске на утро 5 марта 2021 года огорчили автомобилистов. По данным сервиса «2ГИС», они достигли 8 баллов.
— Невозможно проехать по улице Волочаевская. Небольшой затор образовался на улице Курчатова, Кирова и Большевистской. Очень сложно выехать с Мочищенского шоссе, — жалуются сибиряки.
На левом берегу ситуация гораздо хуже. По традиции сложно заехать на кольцо площади Труда. Большой затор образовался на улице Сибиряков-Гвардейцев и Тещином языке.
Виной таким пробкам на дорогам может быть гололед. Синоптики предупреждали автолюбителей, что будет скользко.
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