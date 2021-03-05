Мужчина напал на 21-летнюю сибирячку и отобрал у нее телефон за 65 тысяч рублей

Полицейские задержали жителя Магнитогорска, отобравшего у сибирячки на улице телефон. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Центральном районе Новосибирска у дома на улице Крылова 45-летний мужчина вырвал из рук 21-летней девушки сотовый телефон. Стоимость мобильника — 65 тысяч рублей. Инцидент произошел рано утром 3 марта. Сибирячка обратилась к полицейским за помощью. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Девушка описала приметы напавшего на нее мужчины. Ориентировку передали всем наружным нарядам полиции. Вскоре сотрудниками уголовного розыска был задержан 45-летний житель Магнитогорска. Телефон был при нем, — рассказали в ведомстве.

Известно, что ранее мужчина не был судим. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста.

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