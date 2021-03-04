В Новосибирске четвероклассники обсуждали в чате массовое самоубийство

Дети прислали видео в школьный чат.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Ролики о «подростковом дне суицида» из TikTok перекочевали в чат учеников четвертого класса гимназии №12. Когда это обнаружили взрослые, то ситуация наделала много шума в соцсетях. Корреспонденты КП-Новосибирск связались с мамой одного из учеников.
- Сам чат был создан больше года назад: дети там и сейчас общаются и будут общаться, - рассказала КП-Новосибирск сибирячка. – Разумеется, никто из детей даже и не думал о суициде. Просто скинули это видео и все!
Сейчас с детьми общаются правоохранители, чтобы понять, откуда эти видео появились в соцсетях:
- Хочется, чтобы были наказаны виновные – те люди, которые снимали подобное видео, - говорят родители
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