Под Новосибирском завершены поиски 11-летней девочки, которая отстала от мамы и потерялась

Девочку нашли через несколько часов. Фото: предоставлено отрядом «Лиза Алерт».

В Новосибирской области завершились поиски 11-летней девочки, которая отстала от мамы и потерялась в поселке 8 Марта Новосибирского района. Об этом сообщили волонтеры в соцсетях. — Девочка найдена, с ней все в порядке! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске! — хорошую новость поисковики обнародовали в группе отряда «Лиза Алерт». Напомним, школьница пропала вечером 4 марта, когда возвращалась домой вместе со своей мамой. Во время пути девочка немного отстала от женщины: когда сибирячка это заметила, дочки рядом с ней уже не было. Поисками ребенка занимались волонтеры и полиция.

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