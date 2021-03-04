Сибирский Левша создал самый маленький в мире наперсток: он поместился в игольном ушке

Наперсток может поместиться в игольное ушко. Фото: Владимир АНИСКИН.

Новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин сделал самый маленький в мире наперсток. Его размер составляет всего 0,76 миллиметров, и он может поместиться в игольное ушко.

Размер наперстка составляет всего лишь 0,76 миллиметров. Фото: Владимир АНИСКИН.

— Эту работу я сделал по заказу создательницы Новоуральского музея наперстка, — рассказывает Владимир Анискин на своей странице в социальных сетях. — Этот наперсток выполнен из золота. Это мое творение внесли в книгу рекордов России, оттуда мне уже прислали сертификат.

Работа сибиряка попала в книгу рекордов России. Фото: Владимир АНИСКИН.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как Владимир Анискин создал уменьшенную копию картины Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой». Крохотное произведение искусства написано масляными красками и по размерам вместе с окладом достигает 14 миллиметров в высоту и 11,5 миллиметров в ширину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сибирский Левша создал крохотную копию картины «Девушка с жемчужной сережкой»: она меньше спички

На работу у мастера ушло полтора месяца (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.