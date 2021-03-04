«Отстала от мамы на прогулке»: под Новосибирском пропала 11-летняя девочка

Девочка пропала вечером 4 марта. Фото: предоставлено отрядом «Лиза Алерт».

В поселке 8 марта в Новосибирской области ищут 11-летнюю девочку. Вечером 4 марта школьница вместе с мамой возвращалась домой, но в какой-то момент отстала от нее. С этого момента ее местонахождение неизвестно. Сейчас на место уже выехали волонтеры.

— Приметы: рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, голубые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт». — На момент своего исчезновения девочка была одета в фиолетовый пуховик с капюшоном, черные болоньевые штаны, черные сапоги, бордовую со светлым отворотом шапку с помпоном и синие варежки.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться школьница, или вы просто видели ее на улице, сообщите об этом волонтерам по номеру 8-800-700-54-52 или обратитесь в полицию по единому номеру 112.

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