Синоптики предупредили новосибирцев об оттепели и метелях

Синоптики обещают мокрый снег и ветер.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Мэрия Новосибирска предупредила горожан о том, что приближающееся сильное потепление может осложнить дорожную обстановку. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха может опуститься до 0.
— В пятницу, 5 марта, в Новосибирске ожидается облачность, снегопад, местами метель. На дорогах возможна гололедица. Температура воздуха будет удерживаться в районе -1...-3 градусов, ветер будет дуть со средней скоростью 12-17 метров в секунду. В субботу, 6 марта, температура воздуха поднимется до 0...-2 градусов, ветер будет дуть со средней скоростью 10-15 метров в секунду, также возможен снегопад. В воскресенье, 7 марта, днем ожидается мокрый снег, температура опустится до -5…-7 градусов, ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.
В мэрии также напомнили, что при возникновении различных ЧС, новосибирцы могут обратиться по телефонам 051, 218-68-88.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер