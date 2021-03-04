Синоптики предупредили новосибирцев об оттепели и метелях

Синоптики обещают мокрый снег и ветер. Фото: Евгения ГУСЕВА

Мэрия Новосибирска предупредила горожан о том, что приближающееся сильное потепление может осложнить дорожную обстановку. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха может опуститься до 0.

— В пятницу, 5 марта, в Новосибирске ожидается облачность, снегопад, местами метель. На дорогах возможна гололедица. Температура воздуха будет удерживаться в районе -1...-3 градусов, ветер будет дуть со средней скоростью 12-17 метров в секунду. В субботу, 6 марта, температура воздуха поднимется до 0...-2 градусов, ветер будет дуть со средней скоростью 10-15 метров в секунду, также возможен снегопад. В воскресенье, 7 марта, днем ожидается мокрый снег, температура опустится до -5…-7 градусов, ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

В мэрии также напомнили, что при возникновении различных ЧС, новосибирцы могут обратиться по телефонам 051, 218-68-88.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.