Погода в Новосибирске на 5 марта 2021 года: тепло придет с метелями

В течение дня будет идти снег. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Новосибирске на 5 марта 2021 года будет теплой, но снежной. Такой прогноз озвучил «Западно-Сибирский УГМС».

— Днем температура воздуха составит минус 1 - минус 5 градусов тепла, а ночью столбики термометров опустятся до минус 6 градусов. Ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду. Днем будет идти снег, — сообщают синоптики.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Погода», столбик термометра днем покажет минус 2 градуса. Будет идти мокрый снег, а на дорогах возможен гололед. Атмосферное давление составит 745-749 миллиметров ртутного столба.

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