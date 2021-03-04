Средняя зарплата в Новосибирской области за 2020 год составила 41 тысячу рублей

Аналитики рассказали, как в регионе отличаются заработки в разных сферах. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Средняя зарплата жителей Новосибирской области составила 41 120 рублей — такие данные опубликовал Новосибирскобластат. Аналитики также рассказали, как в регионе отличаются заработки в разных сферах.

— Больше всего получают сибиряки, занятые в сфере финансов — 77 тысяч рублей. На втором месте в таблице находятся те, чья работа связана с информацией и связью — они получают 69 тысяч рублей, третью строчку занимают научные деятели с зарплатой в 52 тысячи рублей. На четвертом месте находятся специалисты, занимающиеся добычей полезных ископаемых — их зарплата составляет примерно 51 тысячу рублей. Сибиряки, занятые в сфере госуправления, обеспечение военной безопасности и соцобеспечения, зарабатывают примерно 50 тысяч рублей, — сообщает Новосибирскоблстат. — Последние строки таблицы занимают сибиряки, занимающиеся административной работой и сопутствующими услугами — их зарплата составляет примерно 27 тысяч рублей, а также сибиряки, работающие в гостиницах и общепите — они получают в среднем чуть больше 21 тысячи рублей.

Примечательно, средняя зарплата жителей Новосибирской области — ниже среднего уровня заработка по СФО, который составляет 43 897 рублей. Однако она выше среднего заработка жителей некоторых соседних регионов: к примеру, в Омской области средний заработок составляет 37 488 рублей, а в Алтайском крае — 29 983 рублей.

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