Сибиряков, убивших пенсионера из-за бензопилы и гармони, отправили в колонию

Суд вынес приговор сибирякам, которые ограбили и убили мужчину, а потом подожгли его дом. Фото: СУ СКР по НСО
Суд вынес приговор сибирякам, которые ограбили и убили мужчину, а потом подожгли его дом. Напомним, трагедия произошла в июне 2019 года — из дома погибшего преступники забрали бензопилу и гармонь.
— Мужчины проникли в дом к жителю Каргатского района, пока он спал. Когда денег в доме они не нашли, то стали избивать потерпевшего, требуя отдать им вещи. Они били мужчину по голове и несколько раз ударили его ножом в живот и шею, после чего пострадавший скончался, — пояснили в областной прокуратуре. — Потом, чтобы скрыть следы преступления сибиряки подожгли дом. Огонь полностью уничтожил постройку, оценивающуюся в 195 тысяч рублей.
Сибиряков суд признал виновными в разбое по статье 162 УК РФ, в убийстве по статье 105 УК РФ и в уничтожении чужого имущества по статье 167 УК РФ. Одного из мужчин приговорили к 17 годам колонии, другого — к 16 годам.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер
Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Украли бензопилу и гармонь»: в Новосибирске будут судить мужчин, жестко убивших пенсионера
После этого они подожгли его дом (подробнее).