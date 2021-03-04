Весенние каникулы в Новосибирске 2021: когда отдыхают школьники

Весенние каникулы будут в конце марта. Фото: Олег УКЛАДОВ

Весенние каникулы в Новосибирске 2021 начнутся в третьей декаде на вторую декаду марта. Об этом рассказали в Министерстве образования области.

— Учебные заведения сами устанавливают их сроки. Кто-то пойдет отдыхать с 20 чисел марта, а в начале апреля снова приступит к занятиям. У кого-то эти сроки могут сдвинуться, — объяснил КП-Новосибирск Сергей Федорчук, министр образования Новосибирской области.

Планируется, что перед началом четвертой четверти дети отдыхать будут 5-7 дней.

— Мы обязательно согласуем с родителями этот момент. В целом общие сроки проведения каникул стандартно с 22 по 30 марта, — рассказала Ирина Путинцева, директор гимназии №6 «Горностай».

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