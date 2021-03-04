В Новосибирской области пропал 20-летний парень в фиолетовых калошах

Парень пропал 8 ноября 2020 года. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске ищут 20-летнего Евгения Новака. Еще 8 ноября прошлого года парень незаметно от родных ушел из дома в Чановском районе и пропал. Куда он мог отправиться — никто не знает, его местонахождение до сих пор остается неизвестным.

— Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серо-голубые глаза. У молодого человека также имеется пигментное пятно на шее, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения, парень был одет в черную зимнюю куртку, серые спортивные штаны, фиолетовые калоши с мехом и черную шапку в красную полоску.

По словам поисковиков, спустя какое-то время после исчезновения молодого человека, его видели в Барабинском районе.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Евгений или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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