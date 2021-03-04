В «подростковый день суицида» новосибирская восьмиклассница пыталась убить себя в школьном туалете

Девочку доставили в больницу. Фото: Иван МАКЕЕВ

Несколько дней назад новосибирских родителей предупреждали о так называемом «дне суицида» среди подростков: якобы, дети собирались массово покончить с собой. Школьные учителя и руководители кружков просили сибиряков внимательнее следить за досугом подростков. К счастью, никаких трагедий не произошло, но без ЧП не обошлось.

— В Октябрьском районе ученица восьмого класса попыталась покончить с собой в школьном туалете. 14-летнюю девочку удалось спасти, ее доставили в больницу. Известно, что раньше она на учете в ПДН не состояла, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что еще в начале февраля видеоролики с призывами ко «дню суицида» появились в ТикТоке. Сейчас в Следственном комитете России начали доследственную проверку по данному факту.

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