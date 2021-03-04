Пожар на улице Челюскинцев в Новосибирске 4 марта 2021 года: загорелась квартира

На месте работали спасатели. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожар на улице Челюскинцев в Новосибирске 4 марта 2021 года произошел в квартире на четвертом этаже жилого дома. На месте работали спасатели.

— В 14:34 пожарно-спасательные подразделения выехали на сообщение о том, что из квартиры в девятиэтажном доме на улице Челюскинцев идет дым. Через четыре минуты первые пожарные расчеты прибыли на место вызова, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Во время разведки подъезда присутствовал запах дыма, на четвертом этаже — плотное задымление. Из соседних квартир звенья газодымозащитной службы эвакуировали 9 человек, в том числе при помощи спасательных устройств. 21 человек вышли из подъезда самостоятельно до прибытия спасателей. В результате случившегося никто не пострадал.

Чтобы потушить пламя в горящей квартире пожарным потребовалось около 20 минут. В одной из комнат горели домашние вещи, мебель и обои. Внутри помещения никого не было. После того как из подъезда был удален дым, сибиряки смогли вернуться домой.

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