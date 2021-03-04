Пробки в Новосибирске на вечер 4 марта 2021 года: на Кирова не проехать

Пробки в Новосибирске на вечер 4 марта 2021 года затронули оба берега.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске на вечер 4 марта 2021 года затронули оба берега. Согласно данным портала Яндекс.Карты, сейчас загруженность городских дорог оценивается в 7 баллов.
На правом берегу труднее всего проехать по таким улицам как Фабричная, Восход, Кирова, Пролетарская, Никитина, проспект Димитрова. Красный проспект, Гоголя, Дуси Ковальчук, Дмитрия Донского, Залесского и Богдана Хмельницкого.
Загруженность городских дорог оценивается в 7 баллов. Фото: https://yandex.ru/maps
На левом берегу пробки сковали такие улицы как Котовского, Ватутина, проезд Энергетиков, Хилокская, Петухова, Титова и Сибиряков Гвардейцев.
Также движение немного затруднено на Октябрьском мосту в сторону левого берега и на Димитровском мосту в сторону правого берега. По Бугринскому мосту проехать можно спокойно.
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