Пробки в Новосибирске на вечер 4 марта 2021 года: на Кирова не проехать

Пробки в Новосибирске на вечер 4 марта 2021 года затронули оба берега. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на вечер 4 марта 2021 года затронули оба берега. Согласно данным портала Яндекс.Карты, сейчас загруженность городских дорог оценивается в 7 баллов.

На правом берегу труднее всего проехать по таким улицам как Фабричная, Восход, Кирова, Пролетарская, Никитина, проспект Димитрова. Красный проспект, Гоголя, Дуси Ковальчук, Дмитрия Донского, Залесского и Богдана Хмельницкого.

Загруженность городских дорог оценивается в 7 баллов. Фото: https://yandex.ru/maps

На левом берегу пробки сковали такие улицы как Котовского, Ватутина, проезд Энергетиков, Хилокская, Петухова, Титова и Сибиряков Гвардейцев.

Также движение немного затруднено на Октябрьском мосту в сторону левого берега и на Димитровском мосту в сторону правого берега. По Бугринскому мосту проехать можно спокойно.

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