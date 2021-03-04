В Новосибирске неопятидесятникам запретили раздавать елей в центре города

Проводить мероприятие в кинотеатре не разрешили. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске представители религиозной организации «Храм Святого Духа» зазывали в соцсетях сибиряков прийти в кинотеатр «Победа»: там они хотели бесплатно раздавать елей и проводить проповедническую конференцию. Но в помещении им отказали.

У церкви отношение к этому религиозному течению однозначное:

- Неопятидесятники появились на Западе еще в середине прошлого века, в Россию это течение пришло в девяностых, после перестройки. Они называют себя евангелистами, хотя правильно их называть евангеликами: они трактуют христианские тексты так, как считают нужным, - объяснил КП-Новосибирск Александр Новопашин, настоятель собора во имя святого благоверного князя Александра Невского, руководитель Миссионерского отдела Новосибирской епархии. - Многие видели в интернете видео с их молитвы, когда несколько сотен людей одновременно кричат: они считают, что так общаются со святым духом. Многих людей эти ролики испугали. И вряд ли отказ в площадке для конференции остановит неопятидесятников от проведения подобных мероприятий, хотя они противоречат христианскому учению...

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