«Редчайшее чудо принесет богатство»: новосибирец продает грецкий орех за миллион рублей

Новосибирец продает грецкий орех за миллион рублей. Фото: "Авито".

Новосибирец Николай продает грецкий орех за миллион рублей на сайте «Авито». Он уверяет: несколько недель назад купил на рынке килограмм грецких орехов. Когда стал колоть, на глаза ему попался один необычный — трехстворчатый. Мужчина решил найти о нем информацию в интернете и удивился.

— Я прочитал, что такой орех — редчайшее чудо природы. Узнал, что единственный экземпляр хранится в научном музее Никитского ботанического сада на полуострове Крым, — поделился Николай.

Николай считает, что орех может стать талисманом и принести богатство и счастье. И, по словам новосибирца, уже нашлись желающие его купить.

— Один человек предложил обменяться на клевер — пятилистник. Но я отказался. На мой взгляд, орех лучше. Есть и те, кто в целом настроен на покупку, — добавил Николай.

К слову, самому сибиряку, как он заверяет, орех уже принес удачу. Николай в период пандемии потерял работу и долгое время не мог найти ничего подходящего. И вот, наконец, ему поступило достойное предложение.

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