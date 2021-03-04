В правительстве Новосибирской области объяснили высокий тариф на вывоз мусора

В Новосибирской области взлетели тарифы на вывоз мусора. Архив "КП". Фото: Андрей АБРАМОВ

За год тарифы на вывоз мусора в Новосибирской области увеличились на 39,2%, в то время как других регионах страны рост составил всего 4,05%. Об этом сообщили в международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В департаменте по тарифам Новосибирской области уверяют: пытались оспорить повышение цен в Арбитражном суде Москвы, но безрезультатно.

— Мы вынуждены были исполнить требование ФАСС. Тариф вводится на один год. В течение этого времени пересмотреть его невозможно, — рассказали в департаменте. — В итоге новый тариф на вывоз мусора составил 420,29 руб./куб.м.

В министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области добавили, что сейчас все меньше граждан жалуются на недостатки в работе оператора, который занимается вывозом мусора.

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