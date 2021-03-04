В новосибирском метро запустили вагон-музей к юбилею военного института

В Новосибирске торжественно открыли тематический вагон к юбилею института Росгвардии. Фото: Росгвардия РФ.

3 марта в новосибирском метро на линию вышелнеобычный вагон-музей: он посвящен 50-летнему юбилею Новосибирского военного института имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ.

— Экспозиция рассказывает об истории военного института с момента его основания до сегодняшнего дня. Также пассажиры познакомятся со структурой Росгвардии РФ, в которую входит и новосибирская кузница офицерских кадров, — рассказали в пресс-службе Росгвардии РФ.

По словам начальника Новосибирского военного института Валерия Косухина, экспозиция в тематическом вагоне сыграет важную роль в патриотическом воспитании молодежи. .

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