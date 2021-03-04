Сибиряка, который выращивал коноплю у себя дома, отправили в колонию на пять лет

Сибиряк организовал у себя дома нарколабораторию. Фото: пресс-служба УФСБ по НСО
Болотнинский районный суд приговорил мужчину, организовавшего у себя дома нарколабораторию, к пяти годам колонии строго режима. Его задержали сотрудники УФСБ по Новосибирской области, когда он вез марихуану из своего дома в поселке Кругликово в Новосибирск. В городе он планировал наркотик продать.
— В марте 2020 года при осмотре автомобиля была обнаружена марихуана. Позже в доме мужчины нашли нарколабораторию, где он выращивал коноплю голландского происхождения. Из растения он изготавливал наркотик на продажу, — уточнили в ведомстве.
Сибиряка признали виновным в покушении на незаконные производство и сбыт наркотика крупном размере. Приговор вступил в законную силу.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер