Сибиряка, который выращивал коноплю у себя дома, отправили в колонию на пять лет

Сибиряк организовал у себя дома нарколабораторию. Фото: пресс-служба УФСБ по НСО

Болотнинский районный суд приговорил мужчину, организовавшего у себя дома нарколабораторию, к пяти годам колонии строго режима. Его задержали сотрудники УФСБ по Новосибирской области, когда он вез марихуану из своего дома в поселке Кругликово в Новосибирск. В городе он планировал наркотик продать.

— В марте 2020 года при осмотре автомобиля была обнаружена марихуана. Позже в доме мужчины нашли нарколабораторию, где он выращивал коноплю голландского происхождения. Из растения он изготавливал наркотик на продажу, — уточнили в ведомстве.

Сибиряка признали виновным в покушении на незаконные производство и сбыт наркотика крупном размере. Приговор вступил в законную силу.

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