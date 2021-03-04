В Новосибирске от коронавируса умерли шесть человек за сутки: самому старшему было 79 лет

От коронавируса умерли за сутки 6 пациентов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 4 марта, стало известно о том, что то за последние сутки от коронавируса умерли еще 6 пациентов инфекционного госпиталя. Это сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Скончались мужчины в возрасте 69 лет, 73 года, 79 лет и женщины в возрасте 61 год, 63 года, 74 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 467 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в реанимации находится 93 человека, на ИВЛ — 16 пациентов.

За последние сутки инфекцию обнаружили у 100 человек, выздоровели 107 пациентов.

С начала вспышки коронавирусом заболели 36182 человека, в том числе 2036 детей, выздоровели 33214 пациентов.

Напомним, до конца марта в регионе действует режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. В это время необходимо носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Также под запретом все массовые мероприятия.

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