В Новосибирске от коронавируса умерли шесть человек за сутки: самому старшему было 79 лет

От коронавируса умерли за сутки 6 пациентов.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В четверг, 4 марта, стало известно о том, что то за последние сутки от коронавируса умерли еще 6 пациентов инфекционного госпиталя. Это сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.
— Скончались мужчины в возрасте 69 лет, 73 года, 79 лет и женщины в возрасте 61 год, 63 года, 74 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 467 человек, — говорится в сообщении оперштаба.
Сейчас в реанимации находится 93 человека, на ИВЛ — 16 пациентов.
За последние сутки инфекцию обнаружили у 100 человек, выздоровели 107 пациентов.
С начала вспышки коронавирусом заболели 36182 человека, в том числе 2036 детей, выздоровели 33214 пациентов.
Напомним, до конца марта в регионе действует режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. В это время необходимо носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Также под запретом все массовые мероприятия.
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