Новосибирские спасатели показали на видео, как без инструментов снимают кольцо с пальца школьницы

На пальце юной сибирячки застряло кольцо. Фото: стоп-кадр

Новосибирские спасатели помогли 15-летней девочке снять с руки золотое колечко. Из-за того, что палец юной сибирячки отек, она оказалась в плену украшения. По данным службы МАСС, инцидент произошел вечером 3 марта.

— в 19:15 в аварийно-спасательный отряд «Западный» службы МАСС обратилась женщина с дочкой 2006 года рождения с просьбой снять колечко с безымянного пальца левой руки. Спасатели осмотрели руку ребенка и приняли решение попытаться снять украшение без повреждений. Для этого руку и палец девочки охладили с помощью льда, — рассказали в службе.

Когда отек немного спал, спасатели аккуратно сняли кольцо. Мама подростка поблагодарила их за оперативную помощь.

В МАСС напомнили, что при возникновении ЧС нужно обращаться по номерам: 112 или 231-06-49.

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