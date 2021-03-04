Новосибирские спасатели показали на видео, как без инструментов снимают кольцо с пальца школьницы

На пальце юной сибирячки застряло кольцо. Фото: стоп-кадр
Новосибирские спасатели помогли 15-летней девочке снять с руки золотое колечко. Из-за того, что палец юной сибирячки отек, она оказалась в плену украшения. По данным службы МАСС, инцидент произошел вечером 3 марта.
— в 19:15 в аварийно-спасательный отряд «Западный» службы МАСС обратилась женщина с дочкой 2006 года рождения с просьбой снять колечко с безымянного пальца левой руки. Спасатели осмотрели руку ребенка и приняли решение попытаться снять украшение без повреждений. Для этого руку и палец девочки охладили с помощью льда, — рассказали в службе.
Когда отек немного спал, спасатели аккуратно сняли кольцо. Мама подростка поблагодарила их за оперативную помощь.
В МАСС напомнили, что при возникновении ЧС нужно обращаться по номерам: 112 или 231-06-49.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер