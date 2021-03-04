Новосибирского преподавателя обвинили в пропаганде фашизма

Новосибирец переживает можно ли такие картинки смотреть студентам и школьникам.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Новосибирцев возмутили демотиваторы, которые публикует на своей странице в соцсети преподаватель философии одного из вузов города.
— Юмористические изображения отражают положительное отношение к фашизму и явное оскорбление представителей целого ряда этносов. Обращения в администрацию «Вконтакте» пока ничего не дали. К тому же, я думаю, что за такое надо наказывать более строго, чем просто удалять контент или блокировать страницу. Ведь его страницу могут читать студенты, в том числе несовершеннолетние, — такое письмо направили в редакцию ЧС-ИНФО.
Картинки на самом деле пользуются популярностью у аудитории преподавателя: их активно лайкают и комментируют.
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